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Спортивный директор «Оренбурга»: «Переговоров с «Зенитом» по Адамову не было еще»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ситуацию с защитником Арсеном Адамовым, арендованным у «Зенита» до конца сезона.

«Нет, переговоров с «Зенитом» не было еще. Для начала хотелось бы остаться в премьер-лиге. Потом все остальное. Давайте поэтапно. Когда мы сохранимся в РПЛ, тогда будем думать и общаться со всеми уже предметно. Сейчас разговаривать не о чем. Пока не будет понимания, где мы, о чем разговаривать? В «Зените» тоже люди понимают, что пока команда решает задачу, о чем можно общаться? Хорошо. Мы сейчас позвоним и договоримся. Команда вылетает в ФНЛ. И что?» — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В этом сезоне Адамов провел 23 матча, забил 1 гол и и сделал 2 голевые передачи Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-eshhe-ne-by-lo-peregovorov-s-zenitom-po-vy-kupu-adamova/
Дмитрий Андреев
Футбол
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