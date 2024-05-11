Гладилин: «Спартак» будет играть в полную силу с «Краснодаром»
Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России.
«Тяжелый матч будет для «Краснодара», им никак нельзя терять очки сейчас, ведь сейчас любая потеря очков может вывести их из гонки за чемпионство. Поэтому «Краснодар» будет очень сильно мотивирован, в этом плане они настроятся серьезнее, чем «Спартак». Но красно-белые будут биться за престиж клуба и отдавать игру не станут.
Стоит ли поберечь силы ради матча в Кубке? Пусть и в Калининграде предстоит сыграть уже четырнадцатого числа, но не думаю, что «Спартак» будет беречь силы. В команде собрано большое количество профессиональных футболистов, которые способны заменять друг друга. «Спартак» будет играть в полную силу. Допускаю только минимальную ротацию и большое количество замен в игре с «Краснодаром», но не более», – цитирует «РБ Спорт» Гладилина.
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу, 11 мая. Начало встречи – 16.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3