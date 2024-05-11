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Ледяхов: «Есть вероятность, что «Спартак» может похоронить чемпионские амбиции «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 28-м туре чемпионата России.

«У «Спартака» есть вариант, что он может побороться за тройку. Будем ждать, что «Спартак» проявит максимум усилий и наберёт очки с «Краснодаром». Можно согласиться с тем, что «Спартак» — фаворит матча, но игра на игру не приходится. «Краснодар» тоже должен сделать выводы из предыдущих неудачных встреч. «Спартаку» будет сложно и произойти может все.

Конечно, есть вероятность, что «Спартак» может похоронить чемпионские амбиции «Краснодара» уже в этом матче. Краснодарцы не показывают ту игру, которая присуща команде, борющейся за чемпионство. Поэтому невозможно исключать, что «Спартак» обыграет «Краснодар», — цитирует Legalbet Ледяхова.

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в субботу, 11 мая. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/ledyahov-est-veroyatnost-chto-spartak-mozhet-pohoronit/
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Тарханов: «Игроки «Спартака» в матче с «Краснодаром» будут действовать с максимальной самоотдачей»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
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 - : -
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