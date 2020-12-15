КДК по делу Тедеско и матча «Сочи» — «Спартак» переносить не будут
12:37
По информации «СЭ», заседание КДК РФС по встрече 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) не станут переносить.
Заседание, как и планировалось, пройдет сегодня в 15.00 (мск). Ранее красно-белые просили его отложить, так как главный тренер команды Доменико Тедеско не сможет на нем присутствовать из-за перелета в Санкт-Петербург.
16 декабря «Спартак» сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене». Московский клуб с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, у питерцев — 38.
(Севастиан Терлецкий)
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