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«Спартак» обратился в КДК по делу Тедеско после скандала в Сочи. Эксклюзивный документ

12:20
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Письмо «Спартака» в КДК РФС. Фото "СЭ"
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» направил официальное письмо в КДК РФС. Московский клуб просит отложить рассмотрение дела главного тренер красно-белых Домениок Тедеско после скандала в Сочи.

«Просим Вас отложить рассмотрение эпизодов с участием главного тренер основной команды ФК «Спартак-Москва» Доменико Тедеско, которые имело место в матче с ФК «Сочи», состоявшемся 12.12.2020г., на следующее заседание КДК РФС.

Полагаем, что для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно в заседании КДК все участников и свидетелей указанных эпизодов лично. К сожалению, принять участие в сегодняшнем заседании КДК Доменико Тедеско принять не сможет, ввиду того, что сегодня уже в 15.00 наша команда вылетает в Санкт-Петербург для участия в матче с ФК «Зенит», который состоится 16 декабря 2020 года", — говорится в письме.

Письмо «Спартака» в КДК РФС. Фото "СЭ"
Письмо «Спартака» в КДК РФС. Фото «СЭ»

Игра 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в субботу обернулась большим скандалом. Во вторник, 15 декабря КДК РФС должен разобрать ряд эпизодов, ключевым участником которых стал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Тедеско обвинил тренера вратарей хозяев Дмитрия Бородина в проявлении национализма и после финального свистка повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым, что привело к потасовке с участием ассистента немца Андреаса Хинкеля и полузащитника сочинцев Жоаозиньо.

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