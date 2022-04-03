Каттани: «Мы не должны утверждать, что «Спартак» проиграл из-за плохого судейства»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о выступлении команды после поражения в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

— Почему у «Спартака» такие результаты?

— Потому что это игра. Не всегда получается выигрывать. Сегодня мы играли лучше в первом тайме. Во втором что-то пошло не так. Можем быть нам стоило посерьезнее отнестись, чтобы выиграть игру. Что я еще должен сказать? Я не должен ничего говорить о судействе. Они не виноваты в нашем поражении. Они делали свою работу. Да, может быть где-то были неточности, но мы не должны утверждать, что «Спартак» проиграл из-за плохого судейства.

— Поступила такая информация, что все легионеры могут покинуть «Спартак». Такое может произойти?

— Я думаю, что такого не будет.

— Какие планы на сезон? Какие перспективы в турнире?

— Кто вообще придумал этот вопрос? Разве сейчас подходящий момент здесь стоять и думать об очках и о позиции в турнирной таблице? Мы упускаем все шансы, чтобы набрать очки. Мы проигрываем игры, где могли бы подняться. Мы должны стараться лучше. Сегодня был не наш день. Но никакого алиби. Мы сегодня проиграли, потому что заслужили. Может, завтра мы проснемся, у нас отложится в памяти этот проигрыш, и в следующий раз мы будем лучше стараться.

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.