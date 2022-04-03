Илья Геркус: «Спартак» выбрал путь непонятной перестройки»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью "СЭ" высказал мнение, что «Спартак» выбрал не тот путь развития.
— Это поражение «Спартака» не вписывается в общую канву?
— То, что «Спартак», занимается ерундой, это понятно.
— Поясните, пожалуйста?
— Слушайте, им забивают из зоны правого защитника. Уже много лет говорят про проблемную позицию. И что мы увидели? Откуда гол пришел? Разве это тайна, что там у команды сложности?
— «Локомотив» временно обошел «Краснодар» и уже пятый.
— Если считать пятое место успехом, то молодцы. Но я бы, например, дождался очного матча с «Краснодаром». И потом — не забывайте, что «Локо» привык к более высоким позициям. Пятыми быть, наверное, неплохо, но хочется-то большего. Однако все равно проявили волю к победе.
— А какие перспективы у этого «Спартака»?
— «Спартак» — выбрал вот такой путь. Путь непонятной перестройки, увольнения тренера в середине сезона, вот это вот все... Пока «Спартак», не к радости нашего футбола, выглядит хаотично, неубедительно, - сказал Геркус "СЭ".
«Спартак» занимает десятое место в таблице Тинькофф РПЛ, у команды 27 очков после 23 встреч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0