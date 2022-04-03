Илья Геркус: «Спартак» выбрал путь непонятной перестройки»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью "СЭ" высказал мнение, что «Спартак» выбрал не тот путь развития.

— Это поражение «Спартака» не вписывается в общую канву?

— То, что «Спартак», занимается ерундой, это понятно.

— Поясните, пожалуйста?

— Слушайте, им забивают из зоны правого защитника. Уже много лет говорят про проблемную позицию. И что мы увидели? Откуда гол пришел? Разве это тайна, что там у команды сложности?

— «Локомотив» временно обошел «Краснодар» и уже пятый.

— Если считать пятое место успехом, то молодцы. Но я бы, например, дождался очного матча с «Краснодаром». И потом — не забывайте, что «Локо» привык к более высоким позициям. Пятыми быть, наверное, неплохо, но хочется-то большего. Однако все равно проявили волю к победе.

— А какие перспективы у этого «Спартака»?

— «Спартак» — выбрал вот такой путь. Путь непонятной перестройки, увольнения тренера в середине сезона, вот это вот все... Пока «Спартак», не к радости нашего футбола, выглядит хаотично, неубедительно, - сказал Геркус "СЭ".

«Спартак» занимает десятое место в таблице Тинькофф РПЛ, у команды 27 очков после 23 встреч.