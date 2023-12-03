Баринов о победе «Локомотива» над «Зенитом»: «Тяжелая игра, молодцы!»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

Футболист пропустил игру из-за дисквалификации за критику судей после встречи 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Пусть сегодня говорят ребята, которые играли. Тяжелая игра! Молодцы!», — сказал Баринов.

«Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Команда обыграла «Зенит» во второй раз в сезоне-2023/24.

Команда из Санкт-Петербурга с 33 очками опустилась на вторую строчку. Лидером вновь стал «Краснодар», победивший «Оренбург» (2:1) в параллельном матче. У команды 35 очков.