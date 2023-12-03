«Локомотив» — «Зенит»: видео голов
«Локомотив» обыгрывает «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России — 2:1.
В первом тайме счет открыл голкипер сине-бело-голубых Михаил Кержаков, который забил в свои ворота, затем форвард «Зенита» Матео Кассьерра сравнял.
Во втором тайме форвард «Локомотива» Максим Глушенков вывел команду вперед.
8-я минута: Михаил Кержаков — 1:0
41-я минута: Матео Кассьерра — 1:1
59-я минута: Максим Глушенков — 2:1
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|
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|3
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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