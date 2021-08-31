Источник: стала известна схема лимита на легионеров на ближайшие два сезона

Ближайшие два сезона в России будет действовать лимит на легионеров по схеме «10+15», сообщает в своем Telegram-канале бывший сотрудник пресс-службы «Локомотива» Кирилл Брейдо. Как отмечается, этот сезон в плане лимита пройдет без изменений, а с сезона 2024/25 лимит на легионеров будет отменен полностью.

Ранее (23 августа) клубы РПЛ обсудили варианты с изменением лимита на легионеров.

На собрании обсуждались разные форматы: полная отмена лимита, 7+4 на поле (без ограничения иностранцев в заявке), 10+15 в заявке (максимум 10 иностранцев в заявке — все они могут появляться на поле) и др.

Подробнее об этом можно прочитать в статье «СЭ».

Сегодня, 31 августа, проходит собрание РПЛ, но уже без клубов. На нем среди прочего обсуждается лимит на легионеров и новый формат РПЛ.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» в заявке на сезон.