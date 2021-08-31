Источник: стала известна схема лимита на легионеров на ближайшие два сезона
Ближайшие два сезона в России будет действовать лимит на легионеров по схеме «10+15», сообщает в своем Telegram-канале бывший сотрудник пресс-службы «Локомотива» Кирилл Брейдо. Как отмечается, этот сезон в плане лимита пройдет без изменений, а с сезона 2024/25 лимит на легионеров будет отменен полностью.
Ранее (23 августа) клубы РПЛ обсудили варианты с изменением лимита на легионеров.
На собрании обсуждались разные форматы: полная отмена лимита, 7+4 на поле (без ограничения иностранцев в заявке), 10+15 в заявке (максимум 10 иностранцев в заявке — все они могут появляться на поле) и др.
Подробнее об этом можно прочитать в статье «СЭ».
Сегодня, 31 августа, проходит собрание РПЛ, но уже без клубов. На нем среди прочего обсуждается лимит на легионеров и новый формат РПЛ.
Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» в заявке на сезон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю