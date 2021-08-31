Макаров рассказал, как у Слуцкого по раздевалке летали бутылки

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в интервью «СЭ» высоко оценил роль Леонида Слуцкого в развитии своей карьеры и рассказал, как ему работалось с этим тренером в «Рубине».

— Насколько велика была роль легендарного снайпера «Ротора» в том, что вы решили перейти в «Рубин», а не в ЦСКА, куда вас звал Виктор Гончаренко?

— Я очень сильно доверял Веретенникову. Когда-то он дал мне шанс, и мы все время хорошо общались. Когда узнал, что он войдет в тренерский штаб «Рубина» и мы с ним пообщались, это стало одним из решающих факторов. Это было правильное решение — я понимал, что он мне в первое время поможет адаптироваться в новой команде. Дальше уже все будет зависеть от меня, но вначале важно, чтобы рядом были люди, которых ты знаешь.

— А второй фактор?

— Слуцкий. Поработать с Леонидом Викторовичем мне было особенно интересно, потому что он пробовал себя как тренер в Европе. Когда же я узнал еще и то, что в штабе будет Веретенников, это сразу перевесило.

— Первое впечатление от Слуцкого?

— Сразу подкалывать начал! Он всегда общение с новыми людьми начинает с шуток. Меня после первых тренировок спросил, как я вообще играю в футбол. Но главное-то — взял в команду и начал ставить! Так что общий язык мы с ним нашли.

— А в связи с чем он так сформулировал?

— Я некоординированный был. Во многом у него в этом прибавил. Когда столкнулся с его упражнениями на координацию, которых никогда не делал, меня вначале все время шатало. Потом привык. И, думаю, во многом благодаря этим упражнениям и вообще тренировочной работе со Слуцким прибавил и в скорости принятии решений, и в работе с мячом. Помню, как поразился, когда впервые попал к нему на сборы — а там нет кроссов и вообще бега, все через мяч. Ну и по жизни после полутора лет работы с ним, надеюсь, умнее стал. Вырос и как футболист, и как человек.

— Часто тренер вас троллил, как в первые дни?

— Викторыч всех троллит. У него нет такого дня, чтобы он работал молча. Правда, не все его шутки заходят. Иногда смешно становится, но часто его юмор не понимаешь. Но никто не обижается, и знаете почему? Потому что ты можешь тоже над ним подшутить — и он не обидится. Так делали Шатов, Деспот, даже кое-кто из молодых, например Солтмурад Бакаев. И сам Слуцкий смеялся вместе со всеми. Потому что он вообще без комплексов.

— Вы тоже над Слуцким шутили?

— Наверное, нет, потому что с искрометным юмором у меня так себе. Внутри себя только могу пошутить.