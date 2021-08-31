Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Макаров рассказал, как у Слуцкого по раздевалке летали бутылки

12:35
Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в интервью «СЭ» высоко оценил роль Леонида Слуцкого в развитии своей карьеры и рассказал, как ему работалось с этим тренером в «Рубине».

— Насколько велика была роль легендарного снайпера «Ротора» в том, что вы решили перейти в «Рубин», а не в ЦСКА, куда вас звал Виктор Гончаренко?

— Я очень сильно доверял Веретенникову. Когда-то он дал мне шанс, и мы все время хорошо общались. Когда узнал, что он войдет в тренерский штаб «Рубина» и мы с ним пообщались, это стало одним из решающих факторов. Это было правильное решение — я понимал, что он мне в первое время поможет адаптироваться в новой команде. Дальше уже все будет зависеть от меня, но вначале важно, чтобы рядом были люди, которых ты знаешь.

Денис Макаров.«В 14 лет из-за травмы провел год без футбола. А потом поехал в Якутию». Большое интервью Дениса Макарова

— А второй фактор?

— Слуцкий. Поработать с Леонидом Викторовичем мне было особенно интересно, потому что он пробовал себя как тренер в Европе. Когда же я узнал еще и то, что в штабе будет Веретенников, это сразу перевесило.

— Первое впечатление от Слуцкого?

— Сразу подкалывать начал! Он всегда общение с новыми людьми начинает с шуток. Меня после первых тренировок спросил, как я вообще играю в футбол. Но главное-то — взял в команду и начал ставить! Так что общий язык мы с ним нашли.

— А в связи с чем он так сформулировал?

— Я некоординированный был. Во многом у него в этом прибавил. Когда столкнулся с его упражнениями на координацию, которых никогда не делал, меня вначале все время шатало. Потом привык. И, думаю, во многом благодаря этим упражнениям и вообще тренировочной работе со Слуцким прибавил и в скорости принятии решений, и в работе с мячом. Помню, как поразился, когда впервые попал к нему на сборы — а там нет кроссов и вообще бега, все через мяч. Ну и по жизни после полутора лет работы с ним, надеюсь, умнее стал. Вырос и как футболист, и как человек.

— Часто тренер вас троллил, как в первые дни?

— Викторыч всех троллит. У него нет такого дня, чтобы он работал молча. Правда, не все его шутки заходят. Иногда смешно становится, но часто его юмор не понимаешь. Но никто не обижается, и знаете почему? Потому что ты можешь тоже над ним подшутить — и он не обидится. Так делали Шатов, Деспот, даже кое-кто из молодых, например Солтмурад Бакаев. И сам Слуцкий смеялся вместе со всеми. Потому что он вообще без комплексов.

— Вы тоже над Слуцким шутили?

— Наверное, нет, потому что с искрометным юмором у меня так себе. Внутри себя только могу пошутить.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Игорь Рабинер все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В Международном паралимпийском комитете отреагировали на отказ украинского спортсмена фотографироваться с россиянами
«Неуважение к конкурентам, но уважение к Украине. Каждому свое». Паралимпийский чемпион объяснил демарш в отношении россиян
Клуб НХЛ разочаровался в талантливом российском форварде и расторг с ним контракт. В КХЛ же он — один из лучших
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд