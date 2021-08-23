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РФС за отмену лимита. Клубы не спешат соглашаться и обсуждают продажу мест для легионеров

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 19:15
Легионеры «Динамо» и «Спартака»: Себастьян Шиманьски и Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II В РПЛ могут отменить лимит на легионеров. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Легионеры «Динамо» и «Спартака»: Себастьян Шиманьски и Йоррит Хендрикс. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новый виток обсуждения темы лимита на иностранцев в российском футболе.
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«В 2008 году легионеров было больше - и сборная играла лучше»

Утром в понедельник президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация выдвинула предложение об отмене лимита на легионеров в РПЛ. «Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров, сказал Дюков телеканалу «Россия 24». - По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе. В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше».

Футбольное общество в вопросе лимита уже давно разделилось на два лагеря за и против. Аргументы обеих сторон обмусолены уже до невозможности. Одни переживают, что у нас просто не останется своих футболистов и некому будет играть в сборной. Других удручают «паспорта» на поле и раздутые зарплаты российских игроков, что стало прямым следствием лимита. И так далее.

Спорить можно сколько угодно, только теперь ясно, что все это не имеет практически никакого значения: если глава РФС на федеральном канале делает такое заявление, значит, он заручился поддержкой на самом верху, и окончательное решение сейчас кажется исключительно делом времени. Хотя клубы не торопятся полностью отказываться от лимита.

РФС предложил отказаться от&nbsp;лимита на&nbsp;легионеров.«Это гибель! Останемся без сборной». Что говорят о возможной отмене лимита на легионеров

Клубы просят подождать

«Большинство клубов поддерживают перемены, но давайте подождем, подвел итог собрания клубов РПЛ генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Мы только год играем «8 + 17». Давайте подождем, поиграем еще при «8 + 17», посмотрим и сделаем переходный период. Важно, что мы не можем дергаться туда-сюда».

По информации ТАСС, за полную отмену ограничений для иностранцев выступил «Рубин» и получил поддержку еще трех клубов. Позиция казанцев понятна: у клуба перебор легионеров, и руководству приходится изощряться, чтобы по максимуму использовать своих иностранцев. Сейчас, к примеру, в заявке нет травмированных Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича.

Большинство же выступило за смягчение текущего варианта и переход к формату «10 + 15». Исходя их этого, можно сделать вывод, что полная отмена лимита это дело времени. Клубы наверняка в итоге разделят текущую позицию РФС.

Самюэль Жиго и&nbsp;Малком.Лимит на лимит. Колонка Казакова

Продажа мест для легионеров

А еще клубы обсудили возможность продажи мест для легионеров. С таким предложением выступил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. «Если, например, «Уфа» может обойтись шестью легионерами, а не восемью, мы можем эти два места отдать. Это продает не клуб клубу, а через РФС. Эти места нам оплатят», — так объяснил эту схему Газизов.

Видимо, Медведев вдохновлен хоккеем, где клубы не покупают игроков, а обменивают на право выбора на драфте. Речь, конечно же, о североамериканской системе. Будучи президентом КХЛ, Медведев организовывал драфт, хотя подход к воспитанию игроков у нас и в Америке принципиально разный. Естественно, драфт в нашем хоккее не прижился. И теперь Медведев продвигает идею, которая в реалиях российского футбола выглядит совсем странно. В данном случае уж точно лучше отменить лимит, чем торговать легионерскими местами.

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Олег Кошелев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров в российском футболе и чемпионате России, премьер-лига и история лимита