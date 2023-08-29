Источник: «Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за Черникова

«Лион» предложил «Краснодару» 5 миллионов евро за полузащитника Александра Черникова, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, российский клуб хочет получить за 23-летнего игрока больше. Переговоры между сторонами продолжатся.

Черников — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду он провел 60 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.