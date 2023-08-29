Вратарь «Зенита» Адамов заявил, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Голкипер «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос, тратит ли он в месяц больше 500 000 рублей.

«Нет. В обычные месяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуск, например. Тогда трачу. Смог бы я прожить один на зарплату в 50 тысяч рублей? Да», — сказал вратарь в проекте «РБ Спорт» «Детектор лжи».

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле этого года. Он подписал контракт с петербургской командой на четыре года с опцией продления.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел 17 матчей за сочинскую команду в РПЛ, пропустил 30 мячей и 2 игры отстоял на ноль.