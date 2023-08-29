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Сегодня, 12:07

Вратарь «Зенита» Адамов заявил, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Алина Савинова
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос, тратит ли он в месяц больше 500 000 рублей.

«Нет. В обычные месяцы я не трачу. Но бывают покупки большие, отпуск, например. Тогда трачу. Смог бы я прожить один на зарплату в 50 тысяч рублей? Да», — сказал вратарь в проекте «РБ Спорт» «Детектор лжи».

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле этого года. Он подписал контракт с петербургской командой на четыре года с опцией продления.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер провел 17 матчей за сочинскую команду в РПЛ, пропустил 30 мячей и 2 игры отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-adamov-smog-by-prozhit-na-50-000-rublej-v-mesyats/
Денис Адамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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