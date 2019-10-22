«Испытание, которое сделает нас сильнее». «Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

Новое видео Rostov TV o матче против «Зенита».



Испытание, которое мы прошли вместе и которое сделает нас сильнее ??



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