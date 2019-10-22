«Испытание, которое сделает нас сильнее». «Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»
17:00
«Ростов» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:6).
В ролике отражен приезд ростовской команды на стадион, момент выхода на поле, голы матча и эмоции трибун.
Новое видео Rostov TV o матче против «Зенита».— Football Club Rostov (@rostovfc) October 22, 2019
Испытание, которое мы прошли вместе и которое сделает нас сильнее ??
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