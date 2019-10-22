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«Испытание, которое сделает нас сильнее». «Ростов» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

17:00
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«Ростов» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:6).

В ролике отражен приезд ростовской команды на стадион, момент выхода на поле, голы матча и эмоции трибун.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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