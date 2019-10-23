«Оренбург» просит возбудить дела в отношении двух тренеров «Крыльев». КДК рассмотрит обращение на следующей неделе

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Оренбург» обратился в комитет с просьбой возбудить дела в отношении старшего тренера «Крыльев Советов» Войо Чалова и тренера вратарей самарцев Виктора Гауса. Комитет рассмотрит обращение на следующем заседании.

В концовке матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) произошла потасовка, по итогам которой главный арбитр встречи Василий Казарцев удалил с поля защитника самарцев Александра Анюкова, а также главных тренеров обоих клубов, Миодрага Божовича («Крылья») и Владимира Федотова («Оренбург»).

— Мы получили от «Оренбурга» два письма, в которых клуб просит возбудить дела еще по двум эпизодам матча с «Крыльями», — сказал Григорьянц. — Дело в том, что, по словам тренера команды, Владимира Федотова, его кто-то толкнул, предполагается, что это был старший тренер самарцев Войо Чалов. Во втором письме «Оренбург» указал на то, что тренер вратарей «Крыльев» Виктор Гаус, уходя с поля, использовал ненормативную лексику в адрес зрителей. Письма мы получили только вчера, на сегодняшнем заседании не рассматривали указанные эпизоды, поскольку требуется получить и изучить все необходимые материалы, а также понять позицию судей, получить объяснительные от всей судейской бригады. Мы выделили этот вопрос в отдельное производство и, скорее всего, поднимем его уже на следующем заседании. (Иван Торопцев)

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