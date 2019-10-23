Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим игроком матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:6) по версии болельщиков желто-синих. 32-летний финский футболист стал автором единственного забитого мяча в составе «Ростова». Футболист реализовал пенальти на 83-й минуте матча.

Второе место в голосовании болельщиков занял хавбек Хорен Байрамян. Третье у полузащитника Матиаса Норманна.

В текущем сезоне Еременко провел 12 игр за «Ростов», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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