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Еременко — лучший игрок матча с «Зенитом» по версии фанатов «Ростова»

22:48
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Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим игроком матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:6) по версии болельщиков желто-синих. 32-летний финский футболист стал автором единственного забитого мяча в составе «Ростова». Футболист реализовал пенальти на 83-й минуте матча.

Второе место в голосовании болельщиков занял хавбек Хорен Байрамян. Третье у полузащитника Матиаса Норманна.

В текущем сезоне Еременко провел 12 игр за «Ростов», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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Зенит — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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