Еременко — лучший игрок матча с «Зенитом» по версии фанатов «Ростова»
22:48
Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим игроком матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:6) по версии болельщиков желто-синих. 32-летний финский футболист стал автором единственного забитого мяча в составе «Ростова». Футболист реализовал пенальти на 83-й минуте матча.
Второе место в голосовании болельщиков занял хавбек Хорен Байрамян. Третье у полузащитника Матиаса Норманна.
В текущем сезоне Еременко провел 12 игр за «Ростов», забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
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