«Крылья» не будут оспаривать 5-матчевую дисквалификацию Божовича
Генеральный директор «Крыльев Советов» прокомментировал решение КДК РФС применить санкции к главному тренеру самарцев Миодрагу Божовичу и защитнику команды Александру Анюкову после матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).
Анюков дисквалифицирован на 2 матча, Божович — на 5. Федотов пропустит 1 игру
Божович дисквалифицирован на пять матчей (3 реально, два — условно) за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц и агрессивное поведение в адрес официального лица другого клуба — тренера «Оренбурга» Владимира Федотова.
Анюков дисквалифицирован на два матча за удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры. Пострадавший — полузащитник «Оренбурга» Андреа Чуканов.
— Мы были на КДК. Все решения аргументированы, все согласно регламенту. Понятно, что хотелось бы менее строгого наказания. Но что есть то есть, — сказал Шашков.
— Будете подавать апелляцию на дисквалификации Божовича и Анюкова?
— Нет, подавать апелляции не будем. Все в рамках регламентах. Хотелось бы, чтобы Анюкова дисквалифицировали только одной игрой. Это все-таки его первая прямая красная карточка в сезоне. Но... Тут опять же все согласно регламента.
— Не удивило, что к Владимиру Федотову не применили дополнительных санкций?
— Это дело Федотова и КДК. Мы к нему отношения не имеет.
— КДК, как оказалось, на следующем заседании может наказать и помощников Божовича...
— Мне пока тут нечего комментировать. Не ознакомлен с материалами дела. (Виталий Айрапетов)
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