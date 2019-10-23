КДК оштрафовал «Зенит» на 140 тысяч рублей за матч с «Ростовом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (6:1).

— Болельщики «Зенита» использовали 2 файера, кроме того, на 43-й минуте фанаты сине-бело-голубых бросили на поле пластиковую бутылку. Также, болельщики «Зенита» скандировали оскорбительные выражения в адрес главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. За скандирования клуб из Петербурга оштрафован на 70 тысяч рублей, за использование пиротехники — на 20 тысяч, еще 50 тысяч штрафа — за бросание болельщиками предметов на поле, — сообщил Григорьянц. (Иван Торопцев)

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