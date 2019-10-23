Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что футболист «Крыльев Советов» Александр Анюков дисквалифицирован на 2 матча. Главный тренер самарцев Миодраг Божович дисквалифицирован на 5 игр, а вот наставник «Оренбурга» Владимир Федотов остался без наказания. Все трое приняли участие в потасовке в конце матча 13-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) и были удалены с поля главным арбитром встречи Василием Казарцевым.

— Для начала: все представители обоих клубов, которые находились в технической зоне, получили штрафы в 10 тысяч рублей каждый за то, что покинули ее пределы, — сказал Григорьянц. — Цитирую рапорт: «Миодраг Божович в агрессивной форме схватил тренера ФК «Оренбург» Владимира Федотова и оказал на него физическое воздействие. После этого Божович отправился в центральный круг и оскорбил второго помощника судьи, Тихона Калугина. В рапорте указана прямая цитата слов Божовича. Владимир Федотов удален за физическое воздействие оборонительного характера в отношении Божовича в ответ на агрессивное поведение в свой адрес. Футболист «Крыльев» Александр Анюков удален за агрессивное поведение (удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры)».

На заседание КДК были приглашены Божович и Анюков, по видеоконференции участие принял Владимир Федотов вместе с юристом, а также главный арбитр встречи Василий Казарцев и резервный судья Чебан. Мы просмотрели все видеоматериалы, заслушали резервного судью. Затем на заседании выступил Божович, он сказал, что лично звонил Тихону Калугину и извинялся за нецензурную брань, а также извинился перед главным тренером «Оренбурга» Федотовым и КДК. Калугин принял извинения, факт их общения подтверждает глава судейского департамента Александр Егоров. Федотов также принял извинения.

КДК выяснял, что подразумевалось в рапорте под физическим воздействием, потому что есть разные формы наказания за это. Выяснилось, что это было не физическое воздействие, Божович притянул к себе Федотова за лацканы куртки, а не бил его, Федотов инстинктивно отреагировал на действия Божовича, это статья «Агрессивное поведение». Поведение Анюкова также попадает под эту статью. КДК, рассматривая вопрос с Александром, учел, что красная карточка стала для него первой за 20-летнюю карьеру. Анюков — дисциплинированный футболист, он извинился лично перед Чукановым после игры, извинился публично через прессу и извинился перед КДК.

Вердикт комитета: Анюков дисквалифицирован на 2 матча, он пропустит следующие два тура чемпионата. У Божовича — совокупность статей: он оскорбил судью и проявил агрессивное поведение. За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица другого клуба (Федотова), оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на 5 матчей: 3 — реально, 2 — условно, а также установить испытательный срок до конца сезона. Учитывая все обстоятельства дела, КДК решил не применять дополнительных санкций к Владимиру Федотову, он пропустит 1 матч. (Иван Торопцев)

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