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Тедеско получил свой первый штраф в чемпионате России

17:22

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (0:0).

Нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, проводившего свой первый матч в этой должности, оштрафовали за выход за пределы технической зоны.

— Тренер команды «Рубин» Роман Шаронов 6 раз за матч покинул техническую зону, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — 3 раза. Шаронов оштрафован на 20 тысяч рублей, Тедеско — на 10 тысяч, поскольку это первое его нарушение в этом сезоне, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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