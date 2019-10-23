Тедеско получил свой первый штраф в чемпионате России

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал штрафные санкции по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (0:0).

Нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, проводившего свой первый матч в этой должности, оштрафовали за выход за пределы технической зоны.

— Тренер команды «Рубин» Роман Шаронов 6 раз за матч покинул техническую зону, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско — 3 раза. Шаронов оштрафован на 20 тысяч рублей, Тедеско — на 10 тысяч, поскольку это первое его нарушение в этом сезоне, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)