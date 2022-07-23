Ильзат Ахметов считает, что инфраструктура в «Краснодаре» лучше, чем в ЦСКА

Новичок «Краснодара» Ильхат Ахметов сравнил инфраструктуру «быков» и своего предыдущего клуба ЦСКА.

7 июля Ахметов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года.

— Как проходит адаптация в команде?

— В целом, хорошо. Есть чему еще учиться и к чему привыкать. Надеюсь, скоро приду к оптимальной форме и начну больше играть.

— В чем отличие ЦСКА и «Краснодара»?

— Здесь инфраструктура лучше. Здесь все создано, чтобы играть. Конечно, разные схемы и разные требования, разный стиль игры.

— «Краснодар» за два матча набрал только одно очко. В чем причина?

— Будем работать, делать выводы, а дальше нам подскажут, — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

За ЦСКА Ахметов играл с июля 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за армейцев.

Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» — 1:4.