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23 июля, 23:40

Ильзат Ахметов считает, что инфраструктура в «Краснодаре» лучше, чем в ЦСКА

Руслан Минаев
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Новичок «Краснодара» Ильхат Ахметов сравнил инфраструктуру «быков» и своего предыдущего клуба ЦСКА.

7 июля Ахметов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года.

— Как проходит адаптация в команде?

— В целом, хорошо. Есть чему еще учиться и к чему привыкать. Надеюсь, скоро приду к оптимальной форме и начну больше играть.

— В чем отличие ЦСКА и «Краснодара»?

— Здесь инфраструктура лучше. Здесь все создано, чтобы играть. Конечно, разные схемы и разные требования, разный стиль игры.

— «Краснодар» за два матча набрал только одно очко. В чем причина?

— Будем работать, делать выводы, а дальше нам подскажут, — цитирует Ахметова «РБ Спорт».

За ЦСКА Ахметов играл с июля 2018 года по июнь 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний россиянин забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за армейцев.

Во 2-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Спартаку» — 1:4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-zat-ahmetov-v-krasnodare-infrastruktura-luchshe-chem-v-tsska/

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

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Ильзат Ахметов
Футбол
ФК Краснодар
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6
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2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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