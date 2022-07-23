Джикия оценил выступление «Спартака» на старте сезона

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после завершения матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) оценил старт команды в нынешнем сезоне.

«Как оценю старт чемпионата? Хорошо. Если учитывать, что в первом туре играли в меньшинстве, тоже было удаление. Но это только второй тур. Достаточно хороший старт.

Судейство? Я судейство не обсуждаю. Кто-то говорит так, кто-то говорит иначе», — заявил Джикия.

«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.

(Станислав Жатиков)