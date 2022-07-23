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23 июля, 23:33

Джикия оценил выступление «Спартака» на старте сезона

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после завершения матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) оценил старт команды в нынешнем сезоне.

«Как оценю старт чемпионата? Хорошо. Если учитывать, что в первом туре играли в меньшинстве, тоже было удаление. Но это только второй тур. Достаточно хороший старт.

Судейство? Я судейство не обсуждаю. Кто-то говорит так, кто-то говорит иначе», — заявил Джикия.

«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. Отставание от идущего первым ЦСКА составляет два балла.

(Станислав Жатиков)

Источник: https://t.me/rabinerigor

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Георгий Джикия
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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Локомотив – Ростов
 - : -
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Факел

 1
И К Ж
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Урал

 2 1 0
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 2 1 0
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Спартак

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