Агент Роналдо сообщил, что на данный момент футболист не получал предложений от других клубов

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха рассказал, что Роналдо не получал предложений от других клубов.

«На данный момент мы не получали предложений от других клубов, на нас никто не выходил по поводу возможного трансфера», — цитирует Гранха «РБ Спорт».