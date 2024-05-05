Попов считает ЦСКА фаворитом матча 27-го тура РПЛ против «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ между казанским клубом и ЦСКА.

Игра состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«ЦСКА будет всю игру давить, а «Рубин» — искать шансы, чтобы Даку забил. Я склоняюсь к тому, что в трудной игре ЦСКА одержит победу. Не думаю, что счет в матче будет крупным. ЦСКА не так легко играет, и тяжело говорить о том, что они могут кого-то «порвать».

То, что они будут давить и наседать — это с вероятностью 90 процентов. Потому что «Рубин» не умеет сам вести игру. Будет тяжелая игра, но больше моментов будет у ворот «Рубина», — цитирует Попова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» располагается на 9-й строчке (37).