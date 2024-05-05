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Попов считает ЦСКА фаворитом матча 27-го тура РПЛ против «Рубина»

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Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ между казанским клубом и ЦСКА.

Игра состоится 6 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«ЦСКА будет всю игру давить, а «Рубин» искать шансы, чтобы Даку забил. Я склоняюсь к тому, что в трудной игре ЦСКА одержит победу. Не думаю, что счет в матче будет крупным. ЦСКА не так легко играет, и тяжело говорить о том, что они могут кого-то «порвать».

То, что они будут давить и наседать это с вероятностью 90 процентов. Потому что «Рубин» не умеет сам вести игру. Будет тяжелая игра, но больше моментов будет у ворот «Рубина», цитирует Попова Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» располагается на 9-й строчке (37).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Попов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
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6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
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