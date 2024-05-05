Идову: «Бывали моменты, когда у меня хотели взять интервью, а настроения нет из-за поражений»

Бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову в комментарии для «СЭ» поделился мнением о флеш-интервью.

«Я, в принципе, флеш-интервью вообще почти не смотрел, а тренеров тем более очень редко, потому что я всегда к играм готовился. Было не до этого. Понятное дело, если смотреть со стороны болельщиков, они, наверное, хотят услышать побольше слов. Но могу сам понять, будучи тоже игроком, бывали моменты, когда у меня хотели взять интервью, а настроения нет из-за поражений, если еще, тем более, длится какая-то серия... Вроде бы и надо из себя выдавливать и рассказать все, что происходит. Но, с другой стороны, бывает, не хочется», — сказал Идову «СЭ».

31-летний Идову выступал за «Локомотив» с 2018 по 2020 год. Всего за московский клуб он провел 38 матчей. Вместе с железнодорожниками игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России.