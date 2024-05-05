Колосков: «Не удивлюсь, если «Спартак» займет место в тройке»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке. По его мнению, «Динамо» не хватит мастерства для победы в РПЛ в текущем сезоне.

«У «Динамо» не хватит мастерства, чтобы стать чемпионом. Сейчас бело-голубые играют неровно. Если и получается удачно выступить, то только на коротком отрезке. В обороне у «Динамо» паника и пожар. Конечно, есть неплохой шанс у команды Лички побороться за второе место. Речь о чемпионской гонке не идет. «Зенит» тоже не впечатляет. Если говорить объективно, петербуржцы сильнее всех остальных. Не исключаю, что «Спартак» включится в борьбу за призовые места. В последних матчах красно-белые играют с вдохновением, грамотно. Не удивлюсь, если «Спартак» займет место в тройке», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

На данный момент «Зенит» с 50 очками лидирует в чемпионате России. «Краснодар» с таким же количеством баллов идет на второй позиции. «Динамо» (47) замыкает тройку призеров. Однако у сине-бело-голубых и динамовцев есть еще один матч в запасе. «Спартак» (42) располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.