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Сегодня, 14:40

Колосков: «Не удивлюсь, если «Спартак» займет место в тройке»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке. По его мнению, «Динамо» не хватит мастерства для победы в РПЛ в текущем сезоне.

«У «Динамо» не хватит мастерства, чтобы стать чемпионом. Сейчас бело-голубые играют неровно. Если и получается удачно выступить, то только на коротком отрезке. В обороне у «Динамо» паника и пожар. Конечно, есть неплохой шанс у команды Лички побороться за второе место. Речь о чемпионской гонке не идет. «Зенит» тоже не впечатляет. Если говорить объективно, петербуржцы сильнее всех остальных. Не исключаю, что «Спартак» включится в борьбу за призовые места. В последних матчах красно-белые играют с вдохновением, грамотно. Не удивлюсь, если «Спартак» займет место в тройке», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

На данный момент «Зенит» с 50 очками лидирует в чемпионате России. «Краснодар» с таким же количеством баллов идет на второй позиции. «Динамо» (47) замыкает тройку призеров. Однако у сине-бело-голубых и динамовцев есть еще один матч в запасе. «Спартак» (42) располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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П
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