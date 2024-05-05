Лепехин: «Зенит» разберется с «Факелом» на классе»
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о предстоящем матче сине-бело-голубых против «Факела» в 27-м туре РПЛ.
«Не стоит говорить о сложности этой игры с «Факелом» для «Зенита», она просто важная. «Зенит» должен побеждать. Скажу честно, что я всегда надеюсь на их победы, они для меня фавориты любой игры. Но в этом году мои ожидания часто не сбываются (смеется). «Факел» — очень неудобная команда, самоотверженная и мотивированная. Но «Зенит» все-таки победит, разберется на классе, потому что на кону стоит чемпионство. Футболисты «Зенита» не так часто играют в таких напряженных условиях, но на то они и игроки такого уровня, чтобы добиваться результата в любых условиях», — цитирует Лепехина Legalbet.
Матч между «Факелом» и «Зенитом» пройдет в Воронеже в понедельник, 6 мая. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.
После 26 туров РПЛ сине-бело-голубые идут на первой строчке в турнирной таблице с 50 очками. У «Факела» 27 баллов и 13-я строчка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3