Балахнин отреагировал на поражение «Краснодара» в матче с «Ахматом» в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Сергей Балахнин не считает, что игроки «Краснодара» вышли немотивированными на матч 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1).

«Я бы не говорил ничего о мотивации, «Краснодар» наверняка был мотивирован. Другое дело, что у команды ничего не получалось. А то, что игроки все осознавали, не поддаётся сомнению. Ведь когда остается совсем мало туров, и ты как бы борешься за первое место, тут вообще не стоит говорить о мотивации», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 50 очками остается на втором месте в РПЛ. «Ахмат» с 32 баллами идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.