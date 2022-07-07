«Краснодар» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ахметовым

«Краснодар» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, что полузащитник покинул московский клуб в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне Ахметов забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах.