Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:27

«Краснодар» объявил о подписании двухлетнего контракта с Ахметовым

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ильзат Ахметов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, что полузащитник покинул московский клуб в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне Ахметов забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/1123
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию об отмене выступления на Суперкубке
Группа «Ленинград» не будет выступать на Суперкубке России
Главчич заявил, что не собирается приостанавливать контракт с «Химками»
Митрофанов прокомментировал уход Алаева с должности главы Первой лиги
«Химки» — «Сочи»: южан ждет первая победа без Кассьерры и Родриго?
Силкин: «У «Динамо» ничего нет. Про чемпионские амбиции можно забыть»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Агент Бийола: «Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА»
Источник: ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
ЦСКА готовит контракт с Газинским по схеме «1+1»
Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы отклонили предложение ЦСКА по Мендесу»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию об отмене выступления на Суперкубке
Главчич заявил, что не собирается приостанавливать контракт с «Химками»
Силкин: «У «Динамо» ничего нет. Про чемпионские амбиции можно забыть»
Гаврилов поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Павлюченко: «Ничего такого, если Бакаев забьет «Спартаку» в Суперкубке и отпразднует»
Оздоев: «Венгерский чемпионат не слабый. Венгрия сильнее сборной России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин: «У «Динамо» ничего нет. Про чемпионские амбиции можно забыть»

Главчич заявил, что не собирается приостанавливать контракт с «Химками»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости