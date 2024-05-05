Дьяков рассказал, какие ошибки допускают игроки «Динамо» в защите

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о проблемах бело-голубых при игре в обороне.

«Я бы не сказал, что у «Динамо» слабые защитники, бело-голубые зачастую командно не очень хорошо обороняются. Конечно, так бывает не всегда. Можно вспомнить последний матч с «Зенитом», где «Динамо» очень дисциплинированно действовало на протяжении всей встречи и буквально ничего не дало сделать сине-бело-голубым. В кубковом матче со «Спартаком» ситуация была абсолютно противоположной. Красно-белые не создали ничего необычного. При первом пропущенном динамовцы просто оставили Соболева одного. Во втором голе Селихов выносит на 60 метров, Соболев чиркнул и получился выход один на один», — приводит слова Дьякова Legalbet.

«Динамо» располагается на третьем месте в таблице чемпионата России с 47 баллами. В следующем матче бело-голубые примут «Сочи» 5 мая. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.