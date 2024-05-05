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Тошич не исключил возвращение в ЦСКА после завершения карьеры

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Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос о возможном возвращении в армейский клуб после завершения карьеры.

«Допускаю ли возвращение в ЦСКА? Мне уже 37 лет, мне кажется, что команда хорошо и без меня справляется. Поэтому я не думаю об этом. Что касается работы после завершения карьеры, то посмотрим, если будет интерес, конечно, серьезно подумаю», — цитирует Тошича ТАСС.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В общей сложности полузащитник провел 239 матчей за красно-синих, в которых забил 47 голов и отдал 41 результативную передачу.

Вместе с армейцами футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: ТАСС
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Пари НН – Спартак
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