Бериша — о матче с «Краснодаром»: «Ахмат» проявил характер и заслуженно добился победы»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о победе над «Краснодаром» в матче 27-го тура РПЛ (1:0).

Единственный гол в этой встрече забил Мохаммед Конате.

«Слава богу, нам удалось выиграть этот матч. Против «Краснодара» всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы. После трех побед кряду важно было сохранить этот настрой», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

«Краснодар» с 50 очками остается на втором месте в РПЛ. «Ахмат» с 32 баллами идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.