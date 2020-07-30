РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хохлов не считает Кокорина возрастным футболистом

22:50
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Экс-капитан и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не считает своего бывшего одноклубника, а затем подопечного Александра Кокорина возрастным футболистом. У 29-летнего форварда заканчивается контракт с «Зенитом», по информации «СЭ», он продолжит карьеру в «Спартаке».

— Вопросы по возрасту Кокорина мне кажутся странными, — цитирует RT Хохлова. — Так могут говорить только далёкие от футбола люди. 29 лет — это не возраст. Есть масса футболистов, которые отлично играют и после 30, те же Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/769302-hohlov-kokorin-spartak-rpl

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир