Хохлов не считает Кокорина возрастным футболистом

Экс-капитан и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не считает своего бывшего одноклубника, а затем подопечного Александра Кокорина возрастным футболистом. У 29-летнего форварда заканчивается контракт с «Зенитом», по информации «СЭ», он продолжит карьеру в «Спартаке».

— Вопросы по возрасту Кокорина мне кажутся странными, — цитирует RT Хохлова. — Так могут говорить только далёкие от футбола люди. 29 лет — это не возраст. Есть масса футболистов, которые отлично играют и после 30, те же Криштиану Роналду и Лионель Месси.