В Италии сообщают об интересе «Зенита» к хавбеку «Кальяри» и сборной Хорватии

Полузащитник «Кальяри» Марко Рог попал в сферу интересов «Зенита», утверждает tuttomercatoweb.com. По информации источника, сине-бело-голубые сделали запрос в итальянский клуб по 25-летнему хорвату.

Отмечается, что в «Кальяри» запросили за Рога 25 миллионов евро. В «Зените» посчитали эту сумму завышенной и свернули все переговоры о возможном трансфере. Клуб из Санкт-Петербурга будет рассматривать другие варианты усиления команды.

В минувшем сезоне Рог провел 32 матча за «Кальяри», забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 13 миллионов евро. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года. В активе полузащитника 17 игр за сборную Хорватии.