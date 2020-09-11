Журналист Лонго: «Зенит» контактировал с хавбеком сборной Аргентины де Паулем

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль вошел в список интересов «Зенита», утверждает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter.

По информации источника, сине-бело-голубые контактируют с 26-летним аргентинцем по поводу возможного перехода. При этом сам де Пауль намерен дождаться предложения от «Наполи» или «Ювентуса». «Удинезе» рассчитывает получить за игрока 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне де Пауль провел 35 матчей за «Удинезе», забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.