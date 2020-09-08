В Италии сообщили: Кокорин может покинуть «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летним россиянином интересуется «Рома». Итальянский клуб запросил информацию по возможному трансферу игрока.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа 2020 года, но из-за травмы еще ни разу не сыграл за красно-белых. Ранее стало известно, что нападающий в общей группе готовится к матчу 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

В минувшем сезоне Кокорин провел на правах аренды в «Сочи», футболист принадлежал «Зениту». За сочинцев принял участие в 10 матчах, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 6 миллионов евро.