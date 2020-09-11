Шуньич близок к переходу в китайский клуб. Детали сделки

По данным «СЭ», футболист «Динамо» Тони Шуньич близок к переходу в китайский «Бэйцзин Гоань». Бело-голубые получат от лидера китайского первенства 350 тысяч евро. Годовая зарплата 31-летнего защитника сборной Боснии составит 1,1 миллиона евро (в полтора раза больше, чем в «Динамо»), контракт будет заключен на 2,5 года.

Футболист ранее дважды отказывался от выгодных предложений (от «Фулхэма» и «Шаньдун Лунэн»), идя навстречу бело-голубым, поэтому в «Динамо» посчитали правильным на сей раз удовлетворить желание игрока, контракт с которым заканчивается следующим летом. Если сделка не сорвется в последний момент, до закрытия трансферного окна в московском клубе должен появиться новый центральный защитник.

В текущем сезоне Шуньич провел 2 матча за московскую команду и забил один гол. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 1,2 миллиона евро. (Константин Алексеев)