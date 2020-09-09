Стала известна сумма выкупа Кокорина у «Спартака». Он уйдет в «Рому»?

Контракт форварда Александра Кокорина со «Спартаком» не предусматривает опцию выкупа европейским клубом за фиксированную сумму. При этом между 29-летним футболистом и красно-белыми существует договоренность, что при поступлении конкретного предложения из Европы он может уйти при выплате компенсации.

По данным «РБ-Спорт», сумма выкупа в первые два года действия соглашения — в сезоны-2020/21 и 2021/22 — составляет около 7 миллионов евро. Она покроет расходы москвичей на годовую зарплату Кокорина и подписной бонус.

8 сентября ряд источников в Италии сообщил, что интерес к Кокорину снова проявляет «Рома». По их данным, римский клуб обратился за информацией по возможности перехода экс-футболиста «Зенита» в это трансферное окно (оно открыто до середины октября). Также Sky Sport подчеркнул, что в контракте форварда есть фиксированная сумма выкупа — 6 миллионов евро.

По информации «СЭ», сделку «Ромы» со «Спартаком» по Кокорину пытаются провести известная в России матч-агент ФИФА Элизабет Бартоше и сын и представитель итальянского тренера Фабио Капелло Пьерфилиппо. При этом вариант ухода футболиста из московского клуба, по нашим данным, оценивается как очень низкий.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа в статусе свободного агента по схеме «три плюс один». При этом на старте сезона форвард пропустил все матчи из-за повреждения. К игре 7-го тура РПЛ с ЦСКА футболист готовится в общей группе.