Борис Ротенберг: «С благодарностью отношусь к Кокорину»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о том, как относится к переходу нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

29-летний форвард, выступавший за сочинцев на правах аренды во второй половине сезона-2019/20, подписал контракт с красно-белыми в августе, когда стал свободным агентом. «Сочи» также претендовал на футболиста, но не смог с ним договориться.

— У любого футболиста жизнь в спорте не очень длинная, — приводит «РИА Новости» слова Ротенберга. — Спортсмен сам вправе выбирать то предложение, которое лучшее для него. Это жизнь, это его право. На самом деле, с благодарностью отношусь к Саше. Он позвонил мне, я сказал ему: «Это твое решение, это твоя жизнь. Помимо человеческих качеств, есть материальные потребности, которые тоже важны». Век спортсмена не такой длинный, есть семья, наверное, они на семейном совете решили сделать так.

Даже не пытался финансово тягаться со «Спартаком». У меня другие критерии, другой подход к команде. Есть команда, а финансовые вопросы в спорте всё равно второстепенны, я считаю.

Будут ли громкие усиления? Мы стараемся пригласить именитых ребят, которые могут создать профессиональный климат, чтобы к ним тянулись молодые. Смотрим, как будет получаться, значит, так и будет.