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Газизов прокомментировал интерес «Ромы» к Кокорину

22:48
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Рому». Форвард присоединился к красно-белым летом на правах свободного агента, но еще не выходил на поле из-за травмы.

— Прокомментируйте новости об интересе «Ромы» к Кокорину?

— Мы договаривались, когда Кокорин приходил, что если будет предложение от топ-клубов, то мы будем рассматривать в его пользу. (Севастиан Терлецкий)

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