Газизов прокомментировал интерес «Ромы» к Кокорину

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в «Рому». Форвард присоединился к красно-белым летом на правах свободного агента, но еще не выходил на поле из-за травмы.

— Прокомментируйте новости об интересе «Ромы» к Кокорину?

— Мы договаривались, когда Кокорин приходил, что если будет предложение от топ-клубов, то мы будем рассматривать в его пользу. (Севастиан Терлецкий)