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Сегодня, 12:07

Гуренко: «Локомотив» и «Спартак» должны забить больше трех мячей в дерби»

Алина Савинова
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Ветеран «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, чего ждет от дерби железнодорожников со «Спартаком».

«Мне кажется, что перед игрой шансы команд на три очка абсолютно равные. Даже учитывая то, что «Локомотив» играет дома. Для таких клубов уже не существует особых различий, где играть. Думаю, что победит тот, кто лучше использует свои моменты забить. Уверен, что шансы будут у обеих команд. Думаю, что больше трех мячей команды должны забить общими усилиями. И «Спартак», и «Локомотив» любят атаковать, играть с мячом, поэтому не жду какого-то закрытого футбола», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гуренко.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 5 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005431369_gurenko_v_matche_lokomotiv_-_spartak_jdu_bolshe_treh_myachey
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Спартак»: кто победит в матче РПЛ и прогнозы

Игнатьев считает, что у «Спартака» и «Локомотива» равные шансы на победу в матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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