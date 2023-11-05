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Игнатьев считает, что у «Спартака» и «Локомотива» равные шансы на победу в матче

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре РПЛ.

«Определить победителя будет сложно, потому что матч стоит особняком. Здесь все крутится вокруг одного дерби. Для болельщиков эта игра будет ключевой. Никто не будет вглядываться в турнирную таблицу, предыдущие результаты команд или историю клубов. Все уходит на второй план. Кто победит? Я затрудняюсь ответить», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: betonmobile.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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Гуренко: «Локомотив» и «Спартак» должны забить больше трех мячей в дерби»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
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ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

 10 1 3
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