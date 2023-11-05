Игнатьев считает, что у «Спартака» и «Локомотива» равные шансы на победу в матче

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч «Локомотив» — «Спартак» в 14-м туре РПЛ.

«Определить победителя будет сложно, потому что матч стоит особняком. Здесь все крутится вокруг одного дерби. Для болельщиков эта игра будет ключевой. Никто не будет вглядываться в турнирную таблицу, предыдущие результаты команд или историю клубов. Все уходит на второй план. Кто победит? Я затрудняюсь ответить», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Столичное дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.