«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов: «Счет будет 1:2, верю больше в «Спартак». Думаю, что игра команды будет другой, чем в матче Кубка России против «Краснодара» или против «Факела» в чемпионате».

Певец Михаил Гребенщиков: «Счет в матче будет 2:2. Московское дерби точно получится результативным. Каждый из этих клубов хочет бороться за высокие места, поэтому стремится побеждать в любом матче».

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци: «Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля. Надеюсь, «Спартак» покажет хорошую игру и победит», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев: «Фаворита в этой встрече я не вижу, но «Спартак» играет с такими ошибками в обороне, что, скорее всего, проиграет. Вроде бы купили защитника, купили Бонгонда в атаку, все позиции прикрыли. Но Абаскаль так часто меняет состав, что нет сыгранности. Вроде бы хорошее движение, хорошее настроение... Но кроме Промеса и Соболева у них никто особо не забивает. Странная ситуация: вроде бы внешне все хорошо, но отсутствие сыгранности, о которой я уже упомянул, не дает какому-то конкретному игроку прогрессировать в плане атаки. Ну, некому же в «Спартаке» сейчас забивать, даже имя никакое на ум не приходит», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор: «Я ожидаю такого «веселого» футбола с большим количеством голов и моментов, с энергетикой, может быть, даже с какими-то стычками. Мне кажется, ни одна из команд не будет закрываться, не будет играть вторым номером, отдавать мяч. Я думаю, будет борьба за инициативу и очень много быстрых атак. Потому что и в «Спартаке», и в «Локомотиве» есть быстрые футболисты, которые хорошо играют с мячом, хорошо идут в обыгрыш. Так что мы увидим хороший футбол. Дзюба, естественно, против «Спартака» может выдать огненный матч, создать проблемы. Скажу больше — я даже не сомневаюсь, что Артем будет самым опасным игроков в составе «Локомотива». Ну а для «Спартака» хорошо, что, вроде бы, выздоровел Промес. Я надеюсь, что он появится на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

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