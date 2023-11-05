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«Локомотив» — «Спартак»: кто победит в матче РПЛ и прогнозы

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов: «Счет будет 1:2, верю больше в «Спартак». Думаю, что игра команды будет другой, чем в матче Кубка России против «Краснодара» или против «Факела» в чемпионате».

Певец Михаил Гребенщиков: «Счет в матче будет 2:2. Московское дерби точно получится результативным. Каждый из этих клубов хочет бороться за высокие места, поэтому стремится побеждать в любом матче».

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци: «Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля. Надеюсь, «Спартак» покажет хорошую игру и победит», — сказал Камоцци «РБ Спорту».

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев: «Фаворита в этой встрече я не вижу, но «Спартак» играет с такими ошибками в обороне, что, скорее всего, проиграет. Вроде бы купили защитника, купили Бонгонда в атаку, все позиции прикрыли. Но Абаскаль так часто меняет состав, что нет сыгранности. Вроде бы хорошее движение, хорошее настроение... Но кроме Промеса и Соболева у них никто особо не забивает. Странная ситуация: вроде бы внешне все хорошо, но отсутствие сыгранности, о которой я уже упомянул, не дает какому-то конкретному игроку прогрессировать в плане атаки. Ну, некому же в «Спартаке» сейчас забивать, даже имя никакое на ум не приходит», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор: «Я ожидаю такого «веселого» футбола с большим количеством голов и моментов, с энергетикой, может быть, даже с какими-то стычками. Мне кажется, ни одна из команд не будет закрываться, не будет играть вторым номером, отдавать мяч. Я думаю, будет борьба за инициативу и очень много быстрых атак. Потому что и в «Спартаке», и в «Локомотиве» есть быстрые футболисты, которые хорошо играют с мячом, хорошо идут в обыгрыш. Так что мы увидим хороший футбол. Дзюба, естественно, против «Спартака» может выдать огненный матч, создать проблемы. Скажу больше — я даже не сомневаюсь, что Артем будет самым опасным игроков в составе «Локомотива». Ну а для «Спартака» хорошо, что, вроде бы, выздоровел Промес. Я надеюсь, что он появится на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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