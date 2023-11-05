«Локомотив» — «Спартак»: кто победит в матче РПЛ и прогнозы
«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов: «Счет будет 1:2, верю больше в «Спартак». Думаю, что игра команды будет другой, чем в матче Кубка России против «Краснодара» или против «Факела» в чемпионате».
Певец Михаил Гребенщиков: «Счет в матче будет 2:2. Московское дерби точно получится результативным. Каждый из этих клубов хочет бороться за высокие места, поэтому стремится побеждать в любом матче».
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци: «Матч против «Локомотива» — очередное испытание для Абаскаля. Надеюсь, «Спартак» покажет хорошую игру и победит», — сказал Камоцци «РБ Спорту».
Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев: «Фаворита в этой встрече я не вижу, но «Спартак» играет с такими ошибками в обороне, что, скорее всего, проиграет. Вроде бы купили защитника, купили Бонгонда в атаку, все позиции прикрыли. Но Абаскаль так часто меняет состав, что нет сыгранности. Вроде бы хорошее движение, хорошее настроение... Но кроме Промеса и Соболева у них никто особо не забивает. Странная ситуация: вроде бы внешне все хорошо, но отсутствие сыгранности, о которой я уже упомянул, не дает какому-то конкретному игроку прогрессировать в плане атаки. Ну, некому же в «Спартаке» сейчас забивать, даже имя никакое на ум не приходит», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор: «Я ожидаю такого «веселого» футбола с большим количеством голов и моментов, с энергетикой, может быть, даже с какими-то стычками. Мне кажется, ни одна из команд не будет закрываться, не будет играть вторым номером, отдавать мяч. Я думаю, будет борьба за инициативу и очень много быстрых атак. Потому что и в «Спартаке», и в «Локомотиве» есть быстрые футболисты, которые хорошо играют с мячом, хорошо идут в обыгрыш. Так что мы увидим хороший футбол. Дзюба, естественно, против «Спартака» может выдать огненный матч, создать проблемы. Скажу больше — я даже не сомневаюсь, что Артем будет самым опасным игроков в составе «Локомотива». Ну а для «Спартака» хорошо, что, вроде бы, выздоровел Промес. Я надеюсь, что он появится на поле», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.
РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1