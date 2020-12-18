Гончаренко не назвал неудачным выступление ЦСКА в осенней части сезона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги осенней части чемпионата России-2020/21, которую армейцы завершили на втором месте турнирной таблицы Тинькофф РПЛ.

— Неудачей это назвать нельзя, — сказал в интервью пресс-службе ЦСКА Гончаренко. — Да, мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но надо понимать, что «Зенит» в данный момент более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Все команды, которые играли в еврокубках, пережили серьезный кризис. Это сказалось на наших результатах, у кого-то раньше, у кого-то позже. Когда попадаешь в кризис, нужно терять как можно меньше очков. К сожалению, мы потеряли многовато.

По итогам 19 туров ЦСКА набрал 37 очков и уступает лидирующему «Зениту» 4 очка. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года. Первый матч после зимней паузы красно-синие проведут против «Локомотива».