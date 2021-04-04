Олич: «Я знал, что сегодня не будет легко»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1). Для 41-летнего хорватского специалиста эта встреча стала дебютной во главе ЦСКА.

— Я знал, что сегодня не будет легко, — цитирует Олича сайт ЦСКА. — Моя команда в полном составе провела тренировку только два дня назад. Было видно, что ребята устали от игр (в сборных) и от долгой дороги. Но настрой был правильный. Я увидел много хороших моментов. Да, мы не все реализовали, но самое главное, что взяли три очка. Перед матчем все говорили, что победа уже наша. Но сколько раз более слабые команды отбирали очки у сильных. Теперь надо сконцентрироваться на следующем матче.

— Удивлены, что так много болельщиков приехало поддержать команду?

— Как раз хотел вначале сказать о фанатах. У меня сложилось ощущение, что мы играли дома! Я хочу сказать им, что они молодцы. Для меня важно, что они были сегодня с нами. Болельщики стали нашим двенадцатым игроком.

— Фанаты скандировали ваше имя и вывесили в вашу честь баннер.

— Для меня это очень эмоциональный момент. Очень рад, что мы выиграли после двух поражений, и что они это видели.

— Как оцените игру Бохинена? И почему выбор пал на него, а не Облякова?

— Он тренировался с первого дня, когда я приехал. Мне Бохинен очень понравился, как работал на занятиях. Эмиль провел отличную игру, на него можно рассчитывать.