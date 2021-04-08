Ярошик заявил, что у Олича мало времени на исправление ситуации в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о перспективах нового главного тренера армейцев Ивицы Олича в конце сезона-2020/21.

«Мне кажется, у него мало времени. Но посмотрим, какой бюджет будет у ЦСКА на летние трансферы, кто пополнит состав команды, и на каком месте армейцы закончат чемпионат. Будущее ставит очень много вопросов. Сейчас необходимо сконцентрироваться на результате и постараться занять наивысшее место в РПЛ, биться за попадание в Лигу чемпионов», — приводит RT слова Ярошика.

Экс-футболист красно-синих отметил, что клуб должен усилить команду в летнее трансферное окно, если хочет выступать в Лиге чемпионов.

«Если ЦСКА хочет играть в ЛЧ, потребуются три-четыре футболиста, которые будут способны помочь здесь и сейчас. То, как армейцы в последние годы выступает в Европе — никуда не годится», — добавил Ярошик.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками после 25 туров.