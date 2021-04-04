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Болельщики ЦСКА приготовили баннер для Ивицы Олича

18:14
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Болельщики ЦСКА на стадионе в Саранске особо поприветствовали нового главного тренера команды Ивицу Олича.

На баннере, который болельщики ЦСКА разместили на своей трибуне, написана фраза на хорватском, которая в переводе на русский язык звучит так: «Добро пожаловать домой, Ивица».

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