Болельщики ЦСКА посвятили баннер Гончаренко

Болельщики ЦСКА посвятили специальный баннер уже бывшему главному тренеру клуба Виктору Гончаренко. Они продемонстрировали его на матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Новым наставником ЦСКА стал 41-летний хорват Ивица Олич, выступавший за клуб в качестве игрока с 2003 по 2006 год.

В среду, 31 марта, Гончаренко был удален из списка руководства «красно-синих» на официальном сайте РПЛ.

В настоящий момент красно-синие занимают 5-е место в турнирной таблице лиги, отставая от петербургского «Зенита» на 8 очков.