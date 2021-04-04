Болельщики ЦСКА посвятили баннер Гончаренко
Болельщики ЦСКА посвятили специальный баннер уже бывшему главному тренеру клуба Виктору Гончаренко. Они продемонстрировали его на матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».
Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Новым наставником ЦСКА стал 41-летний хорват Ивица Олич, выступавший за клуб в качестве игрока с 2003 по 2006 год.
В среду, 31 марта, Гончаренко был удален из списка руководства «красно-синих» на официальном сайте РПЛ.
В настоящий момент красно-синие занимают 5-е место в турнирной таблице лиги, отставая от петербургского «Зенита» на 8 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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