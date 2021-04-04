ЦСКА в гостях победил «Тамбов» в первом матче Олича

ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях победил «Тамбов» со счетом 2:1. Встреча прошла в Саранске на «Мордовия Арене».

Хозяева отличились первыми — гол на 16-й минуте с пенальти забил Артем Архипов.

Армейцы отыгрались на 26-й минуте. 11-метровый реализовал Никола Влашич. На 52-й минуте москвичи вышли вперед — снова с пенальти забил Саломон Рондон.

Всего в этой встрече были назначены четыре пенальти. Последний из них на 64-й минуте не смог реализовать Влашич.

Отметим, что еще ни разу в истории РПЛ не было назначено такое количество пенальти за матч.

Это был первая игра ЦСКА под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, сравнявшись по очкам с «Локомотивом».

«Тамбов» не может выиграть уже в 13-м матче подряд (в 11 из них — поражения) и занимает последнее место в турнирной таблице.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

24-й тур

«Тамбов» — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Архипов, 16 — с пенальти (1:0). Влашич, 26 — с пенальти (1:1). Рондон, 52 — с пенальти (1:2).

Нереализованный пенальти: Влашич, 64 (вратарь)

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Карапузов, Карп (Аванесян, 88), Бавин, Терехов (Дроздов, 67), Алиев, Архипов, Климов (Чабанов, 88).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон (Карпов, 70), Щенников, Сигурдссон, Марадишвили, Бохинен (И.Обляков, 88), Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).

Предупреждения: Карапузов, 7. Климов, 17. Карп, 45. Бавин, 52. Бохинен, 54. Архипов, 63.

Судьи: Мешков (Дмитров). Образко (Ставрополь), Богданов (Верея).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Мурашов (Москва).

4 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».