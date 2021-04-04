ЦСКА в гостях победил «Тамбов» в первом матче Олича
ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России в гостях победил «Тамбов» со счетом 2:1. Встреча прошла в Саранске на «Мордовия Арене».
Хозяева отличились первыми — гол на 16-й минуте с пенальти забил Артем Архипов.
Армейцы отыгрались на 26-й минуте. 11-метровый реализовал Никола Влашич. На 52-й минуте москвичи вышли вперед — снова с пенальти забил Саломон Рондон.
Всего в этой встрече были назначены четыре пенальти. Последний из них на 64-й минуте не смог реализовать Влашич.
Отметим, что еще ни разу в истории РПЛ не было назначено такое количество пенальти за матч.
Это был первая игра ЦСКА под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.
ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, сравнявшись по очкам с «Локомотивом».
«Тамбов» не может выиграть уже в 13-м матче подряд (в 11 из них — поражения) и занимает последнее место в турнирной таблице.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
24-й тур
«Тамбов» — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Архипов, 16 — с пенальти (1:0). Влашич, 26 — с пенальти (1:1). Рондон, 52 — с пенальти (1:2).
Нереализованный пенальти: Влашич, 64 (вратарь)
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Карапузов, Карп (Аванесян, 88), Бавин, Терехов (Дроздов, 67), Алиев, Архипов, Климов (Чабанов, 88).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон (Карпов, 70), Щенников, Сигурдссон, Марадишвили, Бохинен (И.Обляков, 88), Влашич, Эджуке, Рондон (Чалов, 75).
Предупреждения: Карапузов, 7. Климов, 17. Карп, 45. Бавин, 52. Бохинен, 54. Архипов, 63.
Судьи: Мешков (Дмитров). Образко (Ставрополь), Богданов (Верея).
ВАР: Кукуляк (Калуга). Мурашов (Москва).
4 апреля. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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